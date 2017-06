Pfalzgrafenweiler 20 Plätze entstehen in den Herrenwiesen

Die jetzige Erschließung hebe sich von anderen Projekten ab, denn die Gemeinde habe das mit einem Hektar Fläche vormals als Gewerbefläche genutzte Gebiet in südlicher Ortsrandlage erwerben und mit Hilfe von Fördermitteln aus dem ELR-Programm den Abbruch ehemals genutzter Firmengebäude bewerkstelligen können, so Bischoff.

Das Neubaugebiet weise insgesamt 20 Bauplätze aus. Nur einer der zwischen 550 und 650 Quadratmeter großen Bauplätze sei in privater Hand, sagte Bischoff. Die Erschließung sei so geplant, dass Bauherren im Frühjahr 2018 starten könnten.

Endlich sei es so weit, freute sich Ortsvorsteher und Gemeinderat Adolf Gärtner. Man habe von der Idee bis zur Umsetzung doch einige Jahre warten müssen. Jetzt könne man weitere Bauplätze in Nähe zum Kindergarten anbieten. Damit jeder sein Traumhaus verwirklichen könne, wolle man größtmögliche planerische Freiheiten ermöglichen, sagte Gärtner unter Applaus. Schließlich weise die Benennung "In den Herrenwiesen" mit einer Katasterbezeichnung aus dem Jahr 1837 auf eine bevorzugte Lage hin, erläuterte Gärtner. Der Verwaltung dankte er für die über Jahre gewährte Unterstützung. Das Engagement, insbesondere bei den Verhandlungen zum Grundstückserwerb, sei erfreulich erfolgreich gewesen, so der Ortsvorsteher.