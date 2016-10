Pfalzgrafenweiler 189 Azubis machen sich Helfen zur Aufgabe

Pfalzgrafenweiler. Nach ihrem Start im Jahr 2014 kann die DRK-Landesschule im dritten Jahr auf die stolze Zahl von 189 jungen Menschen zählen, die jetzt in insgesamt neun Klassen an sieben baden-württembergischen Bildungseinrichtungen ihre Berufsausbildung zum Notfallsanitäter begonnen haben.

Die Festhalle am Ausbildungsstandort Pfalzgrafenweiler war prall gefüllt mit Auszubildenden, Lehrern, DRK-Kreisvertretern und Vertretern anderer Hilfsorganisatoren, die nach einem Sektempfang und Weißwurstfrühstück den Grußworten, Gastrednern und Vorstellungen der einzelnen Bildungseinrichtungen folgten. Neben Pfalzgrafenweiler befinden sich diese in Ellwangen, Stuttgart, Ravensburg, Karlsruhe, Sinsheim und Bühl. In den drei Ausbildungsjahren erhält der DRK-Nachwuchs in neun Schulblöcken, auf der Rettungswache und in Krankenhäusern Fachwissen in Theorie und Praxis, um danach als Notfallsanitäter im Land zum Einsatz zu kommen.

Rico Kuhnke, Schulleiter der DRK-Landesschule, begrüßte die Gäste. "Sie haben sich Helfen als Berufung zur Aufgabe gemacht und damit einen Beruf ausgesucht, der den Menschen in Notfällen hilft", sagte er und wünschte einen guten Start. Er erinnerte an die Anfänge des DRK – der Organisation, die sich auch nach über 150 Jahren mit ihren sieben Grundsätzen, vor allem aber mit Menschlichkeit, den Menschen gegenüber verpflichtet fühlt.