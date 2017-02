Pfalzgrafenw./Altenst. Zwei Verletzte bei Unfall auf B 28

Laut Polizei war eine 62 Jahre alte Fahrerin eines Kleinwagens gegen 14.30 Uhr in Richtung Altensteig unterwegs. Aus unklaren Gründen kam die Frau - nach einer leichten Linkskurve und bereits wieder auf gerader Strecke - nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr annähernd 100 Meter auf dem Grünstreifen eine Böschung entlang und prallte dort gegen eine betonierte Kanalabdeckung. Das Fahrzeug stellte sich dadurch auf und blieb auf der Seite liegen.

Die 62-Jährige und ihr Beifahrer im Alter von 68 Jahren hingen nach dem Unfall in ihren Sicherheitsgurten fest und konnten das Wrack nicht selbständig verlassen. Sie mussten von den Freiwilligen Feuerwehren aus Altensteig und Spielberg gerettet werden, die mit rund 30 Mann im Einsatz waren. Beide wurden von zwei Rettungsteams mit einem Notarzt erstversorgt.

Während die Fahrerin mit leichteren Blessuren davonkam und lediglich zur Beobachtung eine Nacht in einer Klinik verbringen musste, kam ihr Beifahrer mit einem Rippenbruch per Rettungshubschrauber in ein Stuttgarter Krankenhaus.