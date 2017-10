Ostelsheim Wie ein zweiter Sechser im Lotto

Strzempek betrachtet die einzelnen Fundstücke liebevoll und mit viel Sachverstand. Er zeigt typische Abnutzungsstellen an den Steinen, für ihn ein Zeichen, dass sie viel im Einsatz waren. Auch die Art des Gesteins hat der 61-Jährige schon ausfindig gemacht.

Material bestimmt

Neun Fundstücke sind aus Muschelkalk, eines aus Triashornstein, vermutet er. Die endgültige Bestätigung wird der eifrige Hobbyarchäologe am 18. Oktober erfahren. Denn an diesem Tag reist Inka Kretschmer vom Landesdenkmalamt Karlsruhe an. Die Fachfrau wird die Fundstücke begutachten und sie zur weiteren wissenschaftlichen Untersuchung mitnehmen. "Ich bin der Meinung, dass es sich bei meinen Funden um Werkzeuge der Steinheimer Menschenart vor grob 300 000 Jahren handelt", sagt Strzempek.

Aber erst nach der wissenschaftlichen Prüfung wird dies hundertprozentig geklärt sein. Jetzt freut sich der Ostelsheimer darauf, dass er seine Funde am Sonntag, 8. Oktober, im Gechinger Heimatmuseum Appeleshof von 14 bis 18 Uhr den Besuchern zeigen und erklären kann. Denn er weiß, dass die interessanten Fundstücke wegen langwieriger wissenschaftlicher Untersuchungen lange nicht mehr zu sehen sein werden.