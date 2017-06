Ostelsheim Wichtelturm bietet besten Ausblick

Wegen seiner Lage am Ortsrand könnte der Spielplatz womöglich schnell ein Treffpunkt für ältere und eventuell auch auswärtige Jugendliche werden, befürchteten einige Gemeinderäte und auch manche Bürger. "Wenn der Bereich erst einmal bebaut ist, stehen Häuser in unmittelbarer Nähe und die Nachbarn können sehen, was sich dort abspielt", beruhigen andere Ostelsheimer.