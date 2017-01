Ostelsheim Volksliedergruppe zieht um

Freunde geworden

Die monatlichen Zusammenkünfte finden jeweils an Freitagabenden ab 19 Uhr statt. Das nächste ist für den 17. Februar, ebenfalls im Ostelsheimer "Rössle", angesetzt. "Wir machen das aus Spaß an der Volksmusik", sagt Bohnenberger. In den acht Jahren des Bestehens der sangesfreudigen Gruppe hätten sich schon zahlreiche Freundschaften zwischen den Sängern entwickelt. In den nächsten Monaten werden die Sänger die Seniorenheime auf dem Wimberg sowie in Althengstett besuchen und dort mit den Bewohnern singen.