Am Mittwochabend kam es auf der Landesstraße 183 zwischen Ostelsheim und Dätzingen zu einem Unfall mit vier Verletzten und einem Sachschaden von rund 16 000 Euro. Eine 44 Jahre alte Frau war gegen 19.15 Uhr mit ihrem VW Golf in einer Rechtskurve auf teilweise schneebedeckter Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen gleichen Typs zusammengeprallt. Trotz Vollbremsung war dann noch ein Ford auf einen der Unfallwagen gerutscht. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, erlitten die drei beteiligten Autofahrerinnen wie auch eine Beifahrerin allesamt leichte Verletzungen. Drei von ihnen mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: Feuerwehr Ostelsheim