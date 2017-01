Ostelsheim Vertrag mit Sozialpädagoge läuft 2018 aus

"Mein Hauptziel ist Kontinuität bei den Öffnungszeiten", unterstrich Schneider. Mit Hilfe ehrenamtlicher erwachsener Betreuer gelänge dies auch dann, wenn er selbst, etwa wegen Fortbildungen, abwesend sei. Der Sozialarbeiter bedauerte, dass derzeit Angebote außer der Reihe, wie die Teilnahme an besonderen Aktivitäten und Ausfahrten, etwas zurück gegangen sind.

"Nach allem, was ich gehört habe, läuft es im Jugendhaus gut, aber gibt es nicht auch eine gewisse Trägheit? Und worauf führen sie dies zurück?", fragte Gemeinderat Günter Walz. Dies sei nichts Ortsspezifisches, sondern in allen Jugendhäusern der Umgebung zu beobachten, meinte Schneider. Er habe auch keine eindeutige Erklärung dafür, lautete Schneiders Antwort. Vorausschauend auf das Programm für das Jahr 2017 kündigte der Sozialarbeiter neben den Veranstaltungen im Jugendhaus auch Ausfahrten und die Teilnahme am Fleckenfest an. Außerdem würden derzeit noch Ideen für die Komplettierung des aktuellen Jahresprogramms gesammelt.

Gemeinderat Stephan Klopfer wollte wissen, ob auch auswärtige Jugendliche in die Ostelsheimer Einrichtung kommen. "Es sind fast nur Ostelsheimer Teilnehmer", äußerte sich Schneider. Der Jugendhausleiter kündigte an, dass er wegen Elternzeit in den Monaten April bis Juni pausieren werde. Durch ehrenamtliche Helfer kann in dieser Zeit das Jugendhaus trotzdem regelmäßig öffnen. Bürgermeister Jürgen Fuchs dankte dem bewährten Jugendreferenten für seine engagierte Arbeit.