Ostelsheim Unbekannter schießt auf Kater

Die rotbraun-weiß gefärbte Hauskatze zog am Montagnachmittag zwischen 13.30 und 15 Uhr ihre Kreise um das Haus von Herrchen und Frauchen in der Os­telsheimer Bergstraße. Irgendwann in diesem Zeitraum muss es passiert sein: Ein bislang Unbekannter zielte auf das Tier, traf es und verletzte es massiv.

Von der Verletzung hat Simone Lindner zunächst gar nicht so viel bemerkt. "Er war etwas apathisch, als er nach Hause kam. Ich habe ihn dann gestreichelt, um herauszufinden, ob er sich verletzt hat, etwa bei einem Revierkampf", berichtet sie. Als ihre Hand den Brustkorb Ollivanders berührt habe, sei diese blutig gewesen. "Plötzlich habe ich ein kreisrundes Loch im Bereich des Brustbeins entdeckt, da war ein ganzes Stück Fell weg", schildert die 50-Jährige bange Minuten.

Sie habe nicht lange gezögert und den Kater zum Tierarzt gebracht.Nach einer Röntgenaufnahme war klar: Der neunjährige Kater hat eine Schussverletzung. "Laut Tierarzt wurde das Projektil aus einem Luftgewehr abgefeuert", sagt die 50-Jährige.