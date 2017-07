Ostelsheim Trotz Regens: Südtirol bietet Seniorenwandergruppe viele Erlebnisse

Eindrucksvolle Höhenfeuer

Nach mehreren Regenschauern auf der Fahrt zeigte sich das Wetter bei der Ankunft in Mareit von seiner schönen Seite – allerdings nur am ersten und zweiten Tag. Am Ankunftsabend erlebten 50 Wanderbegeisterte eindrucksvolle Höhenfeuer zum Herz-Jesu-Sonntag.

Bei der Eingehtour auf dem Ratschingser Almenweg konnten alle je nach Lust und Laune kürzere oder längere Strecken zurücklegen – mit Einkehrpausen, unter anderem in der Rinner Alm. Ein Singabend beschloss den Tag.