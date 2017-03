Ostelsheim Standort für Mobilfunkmast nach langer Suche gefunden

Ortsbegehung geplant

Der Mobilfunkfirmenvertreter kündigte im Gespräch mit unserer Zeitung an, dass er beabsichtigt, in etwa sechs Wochen wieder zu kommen. Dann solle an der betreffenden Stelle eine Ortsbegehung vorgenommen werden.

"Das Standortgelände ist in einem Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet. Jetzt kommt es darauf an, ob die Naturschutzbehörde das Projekt im Rahmen des Baurechtsverfahrens genehmigt", sagt Fuchs zum weiteren Verlauf des Verfahrens. Der Standort für den Sendemasten ist gut 250 Meter von den ersten Häusern am Ortsrand entfernt.

Fuchs spricht bei der Realisierung des Vorhabens von einer "Win-Win-Situation". Die Errichtung des Mastens wird die Kommune finanziell nicht belasten, denn die anfallenden Kosten werden voll von der DFMG übernommen. Das Ratsgremium entschied sich mit großer Mehrheit für diese Lösung. Nur Gemeinderat Stephan Klopfer votierte dagegen.