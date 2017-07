Ostelsheim Sportler legen 950 Kilometer zurück

Immer wieder waren aufmunternde Anfeuerungsrufe zu hören. Auch bei den Zuschauern am Straßenrand herrschte eine tolle Stimmung. "Beeindruckend, bewundernswert und überraschend, wie sich die jungen Läufer immer wieder zu weiteren Läufen motivieren", lobte Klüppel.

Für jede Runde einen Euro bekommen

Viele der jungen Sprinter hatten wohl zunächst vergessen, dass es nicht auf eine Bestzeit ankam, sondern auf Ausdauer. Wer klug vorging, teilte sich seine Kräfte so ein, dass er möglichst viele Runden laufen konnte. Denn es galt, einen Rundkurs von 660 Metern möglichst oft zu durchlaufen. Für jede Runde hatten die Sponsoren einen Euro zugesagt.

Schon bald rann der Schweiß und so manches Trikot klebte am Körper. Die Beine wurden schwerer, aber die agilen sportlichen Akteure bissen auf die Zähne und rannten weiter. Ludger Becker wurde Sieger und brachte es auf immerhin 36 Runden.

Am Ende wurde der Lauf dann trotz der hohen Temperaturen ein großer Erfolg.

Die Teilnehmer hatten insgesamt 950 Kilometer zurückgelegt. Jetzt können sich die Kinder der Grundschule freuen. Denn ihr sehnlicher Wunsch nach einer Kletterpyramide im Schulhof geht in Erfüllung.

"Das Spielgerät kostet rund 7500 Euro. Was nach dem Lauf noch fehlt, wird die Gemeinde dazugeben", versprach der Rathauschef. "Das Klettern an einem solchen Spielgerät erfordert Überkreuzbewegungen und fördert so die Koordination der Bewegungen", unterstrich der Schulleiter.