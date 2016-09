Ostelsheim Sie schließt eine Lücke bei der Betreuung

Ostelsheim. Die engagierte Frau freut sich darauf, dass sie in wenigen Tagen im Haus der Kirche in Calw zusammen mit weiteren frisch gebackenen Tagesmüttern ihr Zertifikat entgegennehmen kann. Zusätzlich zu dieser Qualifizierung hat die Mutter zweier Kinder zahlreiche Kurse im Haus der Familie in Sindelfingen besucht.

"Wir sind froh, dass wir jetzt auch eine Tagesmutter im Ort haben", sagt Bürgermeister Jürgen Fuchs.

"Da ich während meiner Arbeit als Mama herausgefunden habe, dass mich diese Tätigkeit mit Kindern sehr bereichert, habe ich beschlossen, Tagesmutter zu werden", unterstreicht Jungfer. Die kreative Frau freut sich darüber, dass es ihr gelungen ist, mit 43 Jahren noch einmal etwas Neues zu wagen, was sie voll und ganz ausfüllt.