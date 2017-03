Ostelsheim Seit einem Jahrzehnt wertvolle Ergänzung

Der Höhepunkt im Festjahr: Am 24. November werden die Besucher mit einer Über­raschung für ihre jahrelange Treue zum Bürgertreff belohnt. Dann heißt es "Jazz und Schwäbische Poesie". Zu Gast sind die Gruppe "Good Men of Swing" und Sabine Stahl, die Autorin des Buches "Komm, bleib hocka".

Auftakt zur diesjährigen Veranstaltungsreihe ist am Freitag, 17. März. Es ist ein Kleinkunstabend unter dem Titel "Apokalypse Now" mit der Gruppe "Tuba Libre" geplant. Mit hochkomischen Liedern und Texten von Karl Valentin, Gerhard Polt, Robert Gernhardt sowie weiteren sollen die Wirrnisse des Alltags näher beleuchtet werden. Soll man an der Welt verzweifeln oder doch Optimist bleiben? Kann ein Jodler Trost spenden? Auf jeden Fall! Kann ein Gedicht über den Weltuntergang von F. W. Bernstein die Stimmung trotzdem aufhellen? Ganz klar!

Pop mit der Gruppe "Bitter Green" erwartet das Publikum am Freitag, 23. Juni, im Ostelsheimer Rathaus. Seinen Namen hat sich das Trio Barbara Gräsle (akustische Gitarre, Gesang), Stephan Kalinke (akustischer Bass, Gesang) und Andreas Mack (Akkordeon, Gesang) von einem Song des Kanadiers Gordon Lightfoot geborgt. Lieder, die Geschichten erzählen und dabei Bilder im Kopf entstehen lassen: Darum geht es "Bitter Green". Das Ziel der drei Musiker ist es, zeitlose Songklassiker in ein neues Gewand zu kleiden und dabei ihre Stimmung und Atmosphäre zu bewahren.

Einen Schwerpunkt ihres Programms bilden Songs von großen amerikanischen Singer-Songwritern wie John Denver, Simon & Garfunkel oder James Taylor. Diese werden ergänzt durch ausgewählte Stücke aus Country, Folk oder Westcoast-Sound – wie etwa von den Eagles, deren Harmoniegesang sie beherrschen. Auch Lieder deutscher Interpreten wie Herbert Grönemeyer oder Udo Lindenberg gehören zum Repertoire von "Bitter Green".

Das musikalische Rückgrat von "Bitter Green" ist die studierte und preisgekrönte Gitarristin Barbara Gräsle. Ihr Spiel bildet das musikalische Fundament für den wandlungsfähigen sowie stimmgewaltigen Sänger und Bassisten Stephan Kalinke. Andreas Mack erweitert mit seinem Akkordeon das klangliche Spektrum und verleiht den Songs eine neue Stimmfarbe. Immer wieder greifen die drei Musiker auch zu Banjo, Mandoline oder Cajón und bringen damit zusätzliche Abwechslung auf die Bühne.

Chanson und Kabarett, sind am Freitag, 15. September angesagt, wenn "Zu Zweit" ihr Programm "Die Wilde 13" präsentieren. Man sagt ja, dass Paare, die länger als zehn Jahre verheiratet sind, immer ausgefalleneren Sex praktizieren – montags ausgefallen, dienstags ausgefallen. Nach 13 Jahren Ehe steckt man irgendwo zwischen der "baumwollenen" (ein Jahr) und der "Gnadenhochzeit" (70 Jahre) fest, aber zumindest hat man das verflixte siebte Jahr hinter sich. Tina Häussermann und Fabian Schläper, seit 13 Jahren unterwegs als Duo "Zu Zweit" feiern heute also "Veilchenhochzeit". Das kann bedeuten, dass man nach 13 Jahren Ehe immer noch blauäugig in die Zukunft schaut – oder nochmal mit einem Veilchen davongekommen ist. Sicher ist aber, dass Häussermann und Schläper das perfekte Paar abgeben, weil sie keines sind. Sie haben sich sogar geschworen: "Wenn wir jemals heiraten, dann auf jeden Fall nicht uns". Und sie verraten das Geheimnis einer guten Ehe: "Wenn Sie sich mal wieder so richtig gut mit Ihrem Mann oder Ihrer Frau verstehen wollen, dann lassen Sie sich scheiden".

Kraft von zwei Herzen

"Zu Zweit" wollen ihrem Publikum einen Abend für Menschen mit Lachverstand schenken. Sie lassen die Stimmbänder schwingen und machen sich auf alles einen Reim. Ihre Songs und Geschichten haben immer die Kraft der zwei Herzen. Sie schießen nicht mit Stimmungskanonen auf Spatzenhirne, sondern treffen elegant mitten ins Humorzentrum.

Sämtliche Veranstaltungen des Bürgertreffs beginnen um 19.30 Uhr.