Ostelsheim Schon jetzt gibt es einen Engpass

Ostelsheim. "Aufgrund des Engpasses an Kindergartenplätzen und des erwarteten Zugangs von Familien mit Kindern im Neubaugebiet Fuchsloch ist die Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen zwingend erforderlich", hebt Bürgermeister Jürgen Fuchs hervor.

Mittelfristig Bedarf von ein bis zwei Kleinkindgruppen

Basierend auf den Erfahrungen bei den letzten Baugebieten wurde mittelfristig ein zusätzlicher Bedarf von ein bis zwei Gruppen für Kleinkinder (unter drei Jahren) und ein bis zwei Gruppen für Kindergartenkinder ab drei Jahren errechnet. Deshalb hat der Gemeinderat entschieden, an der Kindertagesstätte (Kita) "Kunterbunt" in der Schutzstraße einen Anbau für bis zu vier neue Kindergartengruppen zu erstellen. "Die Entwürfe wurden bereits mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales sowie mit der Kindergartenleitung, dem Kindergartenteam und dem Elternbeirat abgestimmt", so Fachingenieur Thomas Klink bei der Vorstellung seiner Planungen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. "Da sind ihre Vorstellungen und Wünsche mit einbezogen", bekräftigte er. Die erneuerte und künftig deutlich erweiterte Kita wird auf den neuesten Stand gebracht.