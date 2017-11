Ostelsheim Radweg wird im Frühjahr gebaut

Ausgleichsmaßnahmen noch abzustimmen

In Ostelsheim wird der Rad- weg beim Spielplatz Vögelesäcker beginnen und dann an der ehemaligen Gärtnerei Kienzle vorbei zum Dittenberg führen. Über Waldwege und eine Holzrückgasse geht es dann in Richtung Althengstett. "Mit der Übernahme des Radwegs trägt die Gemeinde die Erhaltungs- und Unterhaltungskosten sowie die Verkehrssicherheitspflicht mit Reinigungs-, Räum- und Streu- pflicht", sagt der Ostelsheimer Rathauschef. Bisher konnten die Ausgleichsmaßnahmen im Gespräch mit der unteren Naturschutzbehörde noch nicht abschließend abgestimmt werden.

"Der Rückbau einer Teilfläche der Buchsbestände am Areal der ehemaligen Gärtnerei Kienzle ist eine mögliche Option", so Fuchs.

Der neue Radweg zwischen den beiden Gäukommunen bringt vor allem Vorteile für die vielen Ostelsheimer Schüler, die das Schulzentrum in Althengstett besuchen. Darüber hinaus können auch Rad- sportler, Freizeitradler, Touristen und Wanderer von der neue Trasse profitieren.