Ostelsheim Pure Freude in Musik verpackt

"Meine Tochter singt im Stuttgarter Gospelchor ›GoVocal‹, so kam die Verbindung zustande", freute sich Jung am Sonntagabend. Es war ihr dadurch gelungen, die Gospelformation für ein Benefizkonzert zu gewinnen. "Schön, dass sie da sind", begrüßte Jung zahlreiche Musikfreunde in der Ostelsheimer Kirche. Denn es hat sich herumgesprochen, dass die Gospelsänger neben einem besonderen Musikerlebnis auch hilfreiche spirituelle Eindrücke vermitteln. Was die talentierten Gospelsänger dann zu Gehör brachten, war pure Freude an dieser ausdrucksstarken Musik. Neben dem lebendigen Gesang des Chores war es auch die ausgefeilte Choreografie, die bestach. Locker-beschwingte, harmonische Bewegungen, Klatschen und immer wieder auch das Verharren in einer ausdrucksstarken Pose waren eine Freude für das Auge. So wurden starke Eindrücke für gleich mehrere Sinne geboten.

Pop-Groove eröffnet stimmungsvollen Abend

Der Gospelchor spannte einen weiten musikalischen Bogen und wurde beim Gesang immer wieder von seiner Leiterin Susanne Schempp instrumental begleitet. Mit dem Titel "Everything I Need" eröffnete die Formation mit einem bekannten Pop-Groove den stimmungsvollen Abend. Es folgten Balladen wie "May the road rise" oder "In your arms". Immer wieder traten Sänger aus der Mitte der Gruppe hervor und glänzten mit ihren Solobeiträgen.