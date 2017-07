Ostelsheim Partystimmung rund um Elfmeterpunkt

Angefeuert von deftiger Ballermann-Musik versuchten sich insgesamt 14 Mannschaften unter fantasievollen Namen das Runde ins Eckige zu bringen.

"Wir haben heute bis auf ein paar Jugendliche ausschließlich Hobbykicker am Start", sagte Fabian Eberle, der die Veranstaltung in gekonnter Weise moderierte.

Das Konzept hat sich bewährt, wobei auf dem Gelände am Bahndamm in erster Linie der Spaß und der Zusammenhalt im Ort das tragende Element war. "Wir verlangen kein Startgeld, es gibt aber auch kein echtes Preisgeld", erläuterte Eberle. Die Prämien werden in Form von Gutscheinen für die Theke ausbezahlt. Der größte Bon ging an das Team Getränke Grözinger. Die "Drinking Dealer" trugen sich im vierten Anlauf zum ersten Male in die Siegerliste ein und durften damit für ein Jahr den Wanderpokal in Empfang nehmen.

Platz zwei belegte der FC Lattenkreuz, eine Mannschaft, die aus Ostelsheimer Jugendlichen besteht. Im kleinen Finale um Platz drei setzte sich das Team von EAD Abdichtungstechnik gegen die Mannschaft "Tie-Break" von der Tennis-Abteilung des VfL Ostelsheim durch.

Narrenfreunde holen sich Preise für das lustigste Outfit

Neben der Treffsicherheit beziehungsweise dem erfolgreichen Abwehren der Elfmeter ging es bei dem Turnier auch um die Preise für das beste und lustigste Team. Den teilten sich die Ostelsheimer Narrenfreunde. Einmal die NFO Gruftis. Bei dieser Frauenmannschaft war schwer zu erkennen, ob es sich tatsächlich um biedere Hausfrauen handelte. Ein weiterer Preis an Arminia Bierzelt, ebenfalls von der Sektion Narrenfreunde.