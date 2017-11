Ostelsheim Neuer Sendemast in Sicht

Schon seit Jahren gibt es in der Gäukommune immer wieder Klagen über den unzureichenden Empfang an einigen Stellen im Ort. Als in günstiger, zentraler innerörtlicher Lage kein Bürger bereit war, ein Grundstück für die Aufstellung eines Sendemastes zur Verfügung zu stellen, einigte man sich schließlich auf einen gemeindeeigenen Standort neben dem unteren Wasserreservoir nördlich der Bahnlinie.