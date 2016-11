Ostelsheim Neuanfang in der Nachbargemeinde

Sie hatte in den zurückliegenden fünf Jahren das Hallenbad-Restaurant in Althengstett gepachtet. Schon zuvor war ihr Speisenangebot in Stammheim zehn Jahre sehr beliebt (wir berichteten).

Viele warten sehnsüchtig

"Viele haben auf die Wiedereröffnung schon gewartet und wir haben eigens für den neuen Standort neue Angebote", kündigte Franca Ritacco neue Pizza-Kreationen an. Und die backt Ehemann Romeo Ritacco im Steinofen, der für seinen Anspruch extra eingebaut wurde. "Wir bieten die klassische italienische Küche, in der auch Fleisch, Pasta und Fisch nicht fehlen", fasste der Gastwirt zusammen. Seit einer Woche nun hat "Da Romeo" seine Pforten in den Räumen, die schon davor eine Gaststätte waren, geöffnet. Zwar lautet die Adresse Calwer Straße, jedoch befindet sich der Zugang eher auf Seite der Gechinger Straße.