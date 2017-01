Ostelsheim Musiker nehmen sich ganz aktuelle Themenbereiche vor

Die Fragen, auf die das Programm hinweist, scheinen aktueller denn je zu sein. Die schwierige Weltlage insgesamt, die Aussichtslosigkeit in vielen Themenbereichen und die dadurch auch hervorgerufenen Sorgen und Nöte machen betroffen. Sie berühren die Menschen.

Blick ins Labyrinth

Viele Fragen sind aktuell: Was ist deine Vision? Dein Ziel, auf das du hinlebst? Werte die du erstrebst? Wer ist hier dein Modell? "Wir haben die Meere überquert. Wir überwinden Galaxien. Wir haben gelernt, mit Argumenten Ziele zu erreichen. Wir haben das Herz studiert und bauen Einkaufstempel. Und doch stehen wir da mit unserem hilflosen Blick und starren in ein Labyrinth. Wo werden wir finden, was wir so dringend brauchen? Wo? Die Quelle der Liebe, des Friedens, der Wahrheit und der Schönheit!", heißt es in der Konzertankündigung. Die Bläser­stücke wurden von Alexander Wolpert (Bietigheim) für das Bläserseptett siebenstimmig arrangiert. Darunter auch Variationen über den Choral "We Praise Thee, O God, Our Redeemer, Creator" im Bigband-, Salsa- und Soul-Stil. Eine Bearbeitung von "All Beauty Speaks of Thee" von Chris Woods und Songs von Glad, Deliverance (Ken und Paul Janz), Gospel News sowie vielen weiteren bieten abwechslungsreiche und vielseitige Bläsermusik.