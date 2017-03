Ostelsheim Musikalisches Ereignis klingt nach

"Bei dir will ich sein" sang Rabe über die Sehnsucht nach Frieden und ließ das Publikum an ihren Erfahrungen mit Jesus auf ihrem nicht immer geraden Lebensweg teilhaben. Sie lud ein, das nächste Lied ("Du bist König") gemeinsam zu singen:: "Stimmen Sie mit ein, lassen Sie Ihr Herz sprechen."

Rabes Lieder erzählen von Menschen, die eine Begegnung hatten, die ihr Herz veränderte. Und das Bläserensemble fasste all die Gefühle in Töne. "Sing ein neues Lied", wenn deine Vision den Bach runter gegangen oder dir die Kraft ausgegangen ist.. "Alle Schönheit zeugt von dir" preist den Schöpfer. Posaunen, Tuba und Trompeten machten sogar das Unmögliche möglich, indem sie "Sing it a capella" spielten.

Licht verstärkt Aussage der Vorträge

Mit "You raise me up" setzte das Bläserensemble Sarah Schaupp, Friedemann Laun, Simon Jerschak (Trompete), Friedhelm Krauß (Tuba) und Judith Eberle, Marc und Frank Rabe mit Posaunen und Hörnern zunächst einen Schlusspunkt.

Kirchengemeinderatsvorsitzender Martin Constien dankte den Akteuren mit einem Präsent und freute sich, dass die anwesenden Ostelsheimer Posaunisten sicher eine neue "Bläser-Vision" mit nach Hause nehmen und die Verantwortlichen der Kirchengemeinde eine für die Beleuchtung des Gotteshauses, verstärkte doch das wechselnde Licht während des Konzerts die Stimmung und die Aussage der Vorträge.

Gemeinsam mit dem Publikum stimmten die Musiker "Was Gott tut, das ist wohlgetan" an. "Was du erlebt hast, zählt nicht mehr. Was auf dich wartet, zählt viel mehr" – noch einmal erklang die berührende Stimme von Rabe, begleitet von Thomas Byer am Keyboard und Daniel Schwenger mit Percussions.

Diese Zuversicht nahm das Ostelsheimer Publikum mit in den ausklingenden Abend und bedankte sich mit viel Applaus für ein wohl noch lange nachklingendes Konzerterlebnis.