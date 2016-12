Ostelsheim. Alle Jahre wieder findet am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, ab 10 Uhr in der Ostelsheimer Kirche ein musikalischer Gottesdienst statt. Diesmal konnte Schuldekan i. R. Reinhard Zimmerling, der den Gottesdienst geplant hat und Liturgie sowie Predigt halten wird, dafür die Ostelsheimer Organistin Nadine Hopf gewinnen, die den musikalischen Teil verantwortet. Sie wird von vier jungen Musikerinnen aus Ostelsheim, Neuhengstett sowie Ottenbronn unterstützt, die alle an der Musikschule Calw ausgebildet werden und von Musikschullehrerin Eva König auf den Gottesdienst bestens vorbereitet worden sind. So werden Antonia Elisabeth Hopf, Anja Pilarski und Magdalena Todt (Violinklasse Eva König) und Malin Kling (Querflötenklasse Helga Chwala) zusammen mit Nadine Hopf Werke von Jean-Marie Leclair, Georg Friedrich Händel, Francesco Manfredini sowie Johann Pachelbel zur Aufführung bringen. Daneben ist aber auch eigenes Singen angesagt. Auch in diesem Jahr können die Gottesdienstbesucher wieder ihre Lieblings-Weihnachtslieder wählen, die dann gemeinsam gesungen werden.