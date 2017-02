Ostelsheim Mitglieder haben schwere Monate hinter sich

Termine fallen aus

Im vergangenen Jahr konnte der OGV Ostelsheim wegen der Erschließung des Wohnbaugebiets "Fuchsloch" in seinem Schaugarten nur sehr eingeschränkt agieren. Vor allem die Zufahrt sei teilweise kaum möglich gewesen, sagte Schriftführerin Claudia Kühlmann-Kienzle. So war die Straße abgegraben, dreckig und das umgebende Gelände wurde als Abstellplatz für Container sowie Baufahrzeuge genutzt. "Daher mussten unser Tag der offenen Tür und auch ein geplantes Kinderprogramm ausfallen." Ein Ausflug zur Landesgartenschau in Öhringen mit anschließender Weinprobe und Vesper gehörte im vergangenen Jahr zu den Höhepunkten.

Bürgermeister Jürgen Fuchs bekundete im Rahmen der Hauptversammlung Verständnis für den OGV: "Sie hatten ein schweres Jahr. Es kann nur besser werden." Mit Abschluss der Erschließungsarbeiten im Gebiet "Fuchsloch" machte der Bürgermeister einen "Silberstreif am Horizont" für den Verein aus. Doch die Stimmung innerhalb des OGV ist angesichts der Ungewissheit für den Fortbestand des Schaugartens nicht so optimistisch. Ob und in welcher Form er erhalten bleiben kann, wird auch von den konkreten Planungen im Zuge der Inbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn abhängen. Darüber hinaus bemängelte der scheidende Vorsitzende Thorsten Kühlmann mangelnde Bereitschaft der Mitglieder, sich bei den notwendigen Arbeitseinsätzen im Schaugarten zu beteiligen.