Ostelsheim Mächtig Holz vor der Hütte

Entscheidung steht aus

Grüntjens informierte das Ratsgremium über den Stand der juristischen Auseinandersetzung des Landes mit dem Bundeskartellamt, wegen der in Baden-Württemberg derzeit noch üblichen zentralen Betreuung des Waldes und Vermarktung des Holzes durch die Landratsämter. Dies verstoße klar gegen europäisches Recht, argumentiert die Aufsichtsbehörde. Nachdem das Land in der ersten Instanz durch ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf unter- legen war, ging es an­schließend in Revision beim Bundesgerichtshof. Eine endgültige Entscheidung werde wohl erst im Frühjahr fallen, so Grüntjens. Dann werde man weiter sehen.