Ostelsheim Lobos-Trio liefert kleine Instrumentenkunde gratis mit

"Ich lebe jetzt schon seit mehr als 20 Jahren mit meiner Familie in Ostelsheim. Meine Frau und ich engagieren uns gerne für die musikalischen Beiträge, die im Rathaussaal stattfinden", unterstrich König. Und dies waren keine leeren Worte, denn er selbst (Klarinette), Andreas Vogel (Oboe) und Libor Sima (Fagott) musizierten am Freitagabend mit viel Spielfreude. Das Konzert des Lobos-Trios unter dem Motto "Vom Klang der Hölzer" war in zweifacher Hinsicht etwas Besonderes. Zum einen bot es eine kleine Instrumentalkunde, zum anderen spielten sie Kammermusik in der ungewöhnlichen Besetzung mit drei Holzblasinstrumenten.

So erfuhren die Besucher, dass solche Instrumente ursprünglich aus Bambusrohr hergestellt und auch dazu verwendet wurden, bei Kämpfen Feinden Angst einzujagen. "Das Pfahlrohr ist Ausgangsmaterial für die Herstellung von Klarinettenblättern sowie Oboen- und Fagottrohren", erläuterte König.

Neu war für viele auch, dass das ungewöhnliche Zusammenspiel von Oboe, Fagott und Klarinette als Genre der Kammermusik erst im 20. Jahrhundert größeren Zuspruch fand und weiterent­wickelt wurde. Schnell merkten die Zuhörer, dass sie einem versierten Trio zuhörten, dass fein aufeinander abgestimmt ist und wie aus einem Guss intoniert.