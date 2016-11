Ostelsheim Honoratioren bekommen Denkzettel verpasst

Völlig hilfslos

Während Max von den Geschehnissen, die sein Freund mittels fingierter Briefe und dem Verletzen des Postgeheimnisses vorantrieb, überrollt wurde, nahte in Person seiner Schwester Lena (Susanne Sengle) weiteres Ungemach. Hilflos musste der Wirt zusehen, wie er durch die Machenschaften seines Freundes zwischen die Fronten von Bürgermeister Häberle (Olli Schöffler) und den Kirchenvorständen Brunhilde Haug und Anneliese Gaiss (Nicole del Fabro und Monika Kienzle) geriet. Als dann auch noch der smarte Versicherungsvertreter Harald Raible (Robin Sengle) auftauchte, dessen Interesse in erster Linie Moni Ströbele (Jessica Thiele), der Tochter von Max, galt, war das Chaos perfekt.

Je mehr sich die Akteure auf der Bühne in ihren Komplotten und Heimlichkeiten verstrickten, umso mehr stieg die Begeisterung beim Publikum, das mit viel Gelächter und Applaus reagierte. Besonders angetan hatte es den meisten Erika Schatz (Sandra Schmid), die Sekretärin des Bürgermeisters, die mit High Heels, rotem Kleid und blonder Perücke vordergründig das Klischee als dummes "Schätzle" aus dem Vorzimmer des Bürgermeisters erfüllte. Sie brillierte mit einer getanzten und gesungenen Marilyn-Monroe-Parodie auf "I wanna be loved by you".