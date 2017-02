Ostelsheim Gutes Ergebnis dank stabiler Preise

Ostelsheim. Forstbetriebsleiter Christof Grüntjens vom Landratsamt Calw fasste in der jüngsten Gemeinderatssitzung das vergangene Forstwirtschaftsjahr aus Ostelsheimer Sicht zusammen. Mit 1934 Festmetern sei etwas mehr Holz als geplant geerntet worden sei. Der Plan habe 1800 Festmeter vorgesehen. Erfreulich sei, dass mit lediglich zwei Festmetern kaum Sturm- und Käferholz angefallen sei, was insbesondere auf die kühlfeuchte Witterung im Frühjahr sowie die Art der Bewirtschaftung zurückzuführen sei. So werde von Revierförster Jürgen Martinek dafür gesorgt, dass das für den Käferbefall prädestiniertes Material stets zügig beseitigt wird.

Insbesondere bei der Douglasie hätten Nachpflanzungen erfolgen müssen, um Ausfälle wegen der Trockenheit im Sommer auszugleichen. So seien 2150 Jungpflanzen (Douglasie/Lärche) statt, wie geplant, 1250 Exemplare kultiviert worden.

Wegen des Mehreinschlags und der stabilen Holzpreise habe ein positives Betriebsergebnis in Höhe von rund 28 000 Euro statt der geplanten 19 850 Euro erreicht werden können.