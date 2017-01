Ostelsheim Glatteis: Vier Verletzte bei Unfall

Wie die Polizei mitteilt, kam die VW-Fahrerin eines dunklen VW aufgrund glatter Straße auf der L 183 in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem roten VW. In dem saß eine Mutter mit Ihrem Kind. In die Unfallstelle krachte dann noch ein Ford.

Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Feuerwehr Ostelsheim war zum Abstreuen der Straße angefordert. Die Strecke war für kurze Zeit komplett gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.