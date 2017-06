Ostelsheim Gemeindehaus wird zum Kinosaal

Ostelsheim. An Fronleichnam, Donnerstag, 15. Juni, können Interessenten den Film "Auf den Spuren der württembergischen Schwarzwaldbahn – von Weil der Stadt nach Calw" noch einmal sehen. Wer bei den bisherigen Terminen in Calw, Nagold, Renningen und Weil der Stadt verhindert war oder den Streifen noch einmal sehen will, ist eingeladen, ins evangelische Gemeindehaus in Ostelsheim zu kommen. Beginn ist um 18 Uhr. In Calw lief die 72 Minuten dauernde bildliche Impression des Wildberger Ehepaars Tetzner, das vom Landkreis Calw mit dem Film beauftragt worden war, bereits zwei Mal – beides Mal mit dem Erfolg, dass jeweils noch zahlreiche Schauwillige abgewiesen werden mussten, weil der Kinosaal besetzt war.