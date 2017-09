Ostelsheim Gemeinde kommt um Kanalsanierungen nicht herum

Ostelsheim. Auf die Gemeinde Ostelsheim kommen kurz- und mittelfristig enorme Investitionen für Kanalsanierungen zu. Dies wurde in der Gemeinderatssitzung am Freitag deutlich. Und zwar gleich in drei Bereichen: in der Bahnhofstraße, im Bereich Simmozheimer Weg/Calwer Straße und im Unteren Tal. Nach ersten Schätzungen addieren sich die Kosten auf mindestens 700 000 Euro.