Ostelsheim Gelungener Auftakt zum Festjahr

Ostelsheim. Dass es am Ende so toll laufen würde, erfreute die Zuhörer und die Künstler im Foyer des Ostelsheimer Rathauses. Unter dem Strich ein gelungener Start in das Jubiläumsjahr.

Seit 2007 gibt es den Bürgertreff in Ostelsheim. Zehn Jahre, in denen das Team um Günter Diebold zahlreiche Events auf die Beine gestellt hat. 2017 wird dieser Anlass mit insgesamt vier Veranstaltungen gefeiert. Der Auftakt am Freitagabend hatte das Zeug, so Günter Diebold, "zum Höhepunkt der Woche zu werden".

Etwas andere Art der Kleinkunst