Ostelsheim Gäste aus Japan

Bereits vier Mal war der Musiker in dem asiatischen Land und begleitete die japanischen Volkstänzer auf Rundreisen in Ungarn, Rumänien und der Schweiz. Sixt organisiert nun den Begegnungsabend in Ostelsheim.

Die Alpentanzgruppe Nagano hat bereits ein Tanzfest in Berlin besucht und eine Schifffahrt auf dem Rhein unternommen. Von Ostelsheim fahren die Japaner nach Südtirol und besuchen zum Abschluss ihrer Reise noch das Oktoberfest in München.

Bei ihrem Besuch in Ostelsheim wollen sie ihre Kontakte pflegen, eine Kostprobe ihres Könnens zeigen und sich von den Ostelsheimer Musikgruppen einen schönen musikalischen Abend bieten lassen. Der Eintritt ist frei, Interessenten und Musikliebhaber sind eingeladen.