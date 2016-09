Ostelsheim Funklöcher könnten im Ort bald Geschichte sein

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gab Bürgermeister Jürgen Fuchs bekannt, dass die Deutsche Telekom AG jetzt gerne einen Sendemasten am Ortsrand aufstellen möchte.

"Der Mobilfunk ist bei uns nicht so prickelnd", stellte der Schultes kritisch fest. Und auch Gemeinderat Günter Walz hielt den Empfang mit Mobilfunkgeräten in Ostelsheim für "unterdurchschnittlich" und verbesserungswürdig. Ratskollege Eckart Schweizer erinnerte daran, dass ein Mobilfunkanbieter schon vor einigen Jahren mit einem solchen Ansinnen auf die Gemeinde zugekommen sei. Doch damals sei man am Ende froh gewesen, "dass nichts aus der Sache wurde". Niemand im Ort war nämlich seinerzeit bereit, sein Anwesen für einen Sendemasten zur Verfügung zu stellen.

Wie sich zeigt, gestaltet sich auch die derzeitige Suche nach einem geeignetem Standort wieder schwierig. Die Befürchtung, dass von einem Sendemasten eine gefährliche Strahlenbelastung ausgehen könnte, hält Gemeinderat Wilhelm Koch für nicht gegeben, wenn man mit einem solchen Sender nur weit genug von der Ortsbebauung entfernt bliebe. Der Rathauschef hält die Aufstellung eines Sendemastes in der Nähe der Bahnlinie für möglich, da dann auch die Bahn davon profitieren könnte.