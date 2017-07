Ostelsheim Fleckenfest stärkt Zusammenhalt

Nach dem erfolgreichen Spendenlauf wurde weiterhin angefeuert. Diesmal nicht die Läufer, sondern Bürgermeister Jürgen Fuchs beim Fassanstich. Auch der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel unterstützte ihn hierbei. Nach mehreren Schlägen und kleinen Schwierigkeiten war es dann auch geschafft und Fuchs erklärte das Fleckenfest lautstark für eröffnet.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag vergnügten sich Jung und Alt an den vielen Leckereien, wie überbackene Seelen, Waffeln, Zwiebelkuchen, Hähnchen, Hamburger und reichlich mehr.

Neben dem Sponsorenlauf gab es zudem noch zahlreiche andere Attraktionen. Kistenstapeln, Bastelaktionen, Dosenwerfen und Kinderschminken gehörten dazu. Für beste musikalische Unterhaltung sorgte das Harmonika-Orchester Ostelsheim. "So ein Fleckenfest ist eine ganz tolle Sache und stärkt den Zusammenhalt", freute sich Bürgermeister Fuchs, und zeigte auf die sichtlich froh gestimmten Grüppchen, die aus jungen und älteren Besuchern bestanden.