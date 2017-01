Ostelsheim Essen wie zu Luthers Zeit

Wie zu Luthers Zeit gekocht und gegessen wurde, erfahren die Gäste am 24. März im evangelischen Gemeindehaus in Ostelsheim. Drei Frauen aus der Gemeinde werden ein Mahl unter dem Motto "Essen wie zu Luthers Zeiten" zubereiten. Dafür ist eine Anmeldung notwendig, weil die Vorbereitung sehr aufwendig ist. Was an diesem Tag auf den Tisch kommt, soll noch nicht verraten werden.

In diesem Jahr hat die Kirchengemeinde auch einige musikalische Veranstaltungen geplant. Herauszuheben ist dabei der Bezirksposaunentag, der einen Bezug zu Luther und der Reformation hat. Er findet am 9. April in der Festhalle unter dem Motto "Mit Herz und Mund..." statt. Bläser aus dem gesamten Kirchenbezirk Calw werden als ein großer gemeinsamer Posaunenchor den Gottesdienst gestalten und danach auf dem Platz bei der Halle ein Ständchen spielen.

"Brass & Songs" am 26. März ab 17 Uhr in der Kirche ist ein weiteres Konzert im Jahresprogramm. Außerdem das Adventskonzert am 9. Dezember mit dem Schwäbischen Posaunendienst.

Die Konfirmationsgottesdienste sind am 30. April und 7. Mai vorgesehen. Die Aktionswoche im Dekanat zur Reformation ist vom 24. Juni bis 2. Juli geplant. Und natürlich findet auch in Ostelsheim am 31. Oktober ein Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum statt.