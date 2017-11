Ostelsheim Erfolgreicher Löschangriff auf eine Wiese

Ostelsheim. "Wir möchten mit dieser Veranstaltung Einblick geben in die Arbeit der Jugendfeuerwehr", sagte Jugendleiter Tobias Ehmert.

Beim ersten Teil dieser Lehrveranstaltung zur Gewinnung von Nachwuchs mussten die Kleinen noch still sitzen. Gebannt blickten die Jungen und Mädchen auf die Bilder, die im Feuerwehrhaus mit moderner Technik auf die Leinwand produziert wurden. Sie sahen ihre Ostelsheimer Mitschüler, die zur Jugendfeuerwehr gehören, auf einem Zeltlager am Bodensee, bei einem Ausflug in den Südschwarzwald, bei der Teilnahme an der Ostelsheimer Fasnet und bei allerlei fröhlichen Spielen. Und immer ging es dabei lustig zu.

Szenenwechsel: Die jungen Gäste sahen nun eine praktische Übung der jungen Feuerwehrmitglieder. Nach kurzer Einweisung machte sich eine Gruppe daran, Schläuche an- einander zu koppeln, sie an den großen Hydranten anzuschließen und Scheinwerfer aufzustellen, da es langsam schon zu dämmern begann. Andere Teilnehmer waren inzwischen dabei, Wasser aus dem bereitstehenden Tank eines Feuerwehrfahrzeugs zu entnehmen und durch die Schläuche fließen zu lassen.