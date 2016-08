Ostelsheim Eine mehr als willkommene Abwechslung

Ganz nach Art der professionellen Brandbekämpfer war zunächst ein vermeintlich brennendes Haus zu löschen. Anhand des Wasserstandes im Eimer hinter der Symboltafel konnten die Betreuer ablesen, wer den Wasserstrahl zielgenau ausgerichtet hatte. Der so entstandene Wettstreit motivierte den Nachwuchs, zumal der feine Sprühregen, der nach dem Aufprall des Wasserstrahls auf die Platte zurückkam, kühlend wirkte.

Sprung in den Pool

Nicht nur wegen der Temperaturen machte es den Kindern nichts aus, nass zu werden. Wenige Tage zuvor hatte die Feuerwehr noch alle Teilnehmer gebeten, möglichst in Badesachen zu kommen. "Da wir auf dem Gelände bei der Schafscheuer auch einen privaten Pool nutzen dürfen, bot sich das an", fasste Kommandant Klaus Richter die Verlegung des Angebots wegen des Wetters an den Ortsrand zusammen. Bis es allerdings soweit war, mussten sich die Jungen und Mädchen gedulden. Beim Dosenwerfen oder Geschicklichkeitsübungen am heißen Draht wurde ihnen allerdings nicht langweilig. Aktive und Mitglieder der Jugendfeuerwehr gaben an den unterschiedlichen Stationen Tipps.