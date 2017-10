Ostelsheim Ein meisterlicher Auftritt in der Heimat

Der 26-Jährige hat die Interpretation des bekannten Klavierzyklus "Bilder einer Ausstellung" von Modest Mussorgsky (1839-1881) in den Mittelpunkt seines jüngsten Konzerts in seinem Heimatort gestellt. Der russische Komponist hat bei diesem Werk in genialer Weise in zehn Sätzen Gemälde und Zeichnungen seines zuvor verstorbenen Freundes Viktor Hartmann musikalisch interpretiert.

Gehring intoniert zunächst den Titel "Promenade", der in Variationen später immer wieder auftaucht und das Hin- und Hergehen zwischen den betrachteten Bildern symbolisiert.

Dann leitet er über zum Titel "Gnomos". Diese Musik zeigt in oft geradezu bizarrer Ausprägung die unterschiedlichen Bewegungsformen eines Genoms. Sie beschreibt ihn in treffenden Tönen mal wild zappelnd, mal in völliger Erstarrung und dann wieder in wahnwitzigen Sprüngen oder skurrilem Hinken und Stolpern. Diese hohen Interpretationsanforderungen und besondere spieltechnische Herausforderung meistert Gehring mit Bravour.