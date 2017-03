Ostelsheim Dieses Mal ist Ostelsheim an der Reihe

Rund 60 Bläser

Alle zwei Jahre wird in einer Kirchengemeinde des Dekanats Calw ein Bezirksposaunentag gefeiert. Etwa 60 Bläser aus den 14 Chören des Bezirks haben gemeinsam in vier Proben die Musikstücke aus dem Posaunenchor-Repertoire eingeübt. Sie spielen sie im Gottesdienst als Chormusik und zur Gemeindebegleitung.

Der Tag beginnt um 8 Uhr mit dem Morgenblasen an verschiedenen Stellen im Ort. Um 10 Uhr ist ein Gottesdienst mit der Gemeinde und Gästen in der Festhalle. Neben der Choralbegleitung mit neuzeitlichen Vorspielen reicht das Repertoire vom Barock und Romantik bis Jazz und Ragtime. Pfarrer Jochen Stolch hält die Predigt zur Jahreslosung "Gott spricht: "Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch!". Nach dem Gottesdienst findet noch ein Platzblasen auf der Straße vor der Festhalle statt. Die gesamte Gemeinde ist zu diesem Festgottesdienst eingeladen.