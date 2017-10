Ostelsheim Demnächst wird es eng

Ostelsheim. "Durch die Zunahme der Kinder steigt auch der Bedarf an Betreuungsplätzen im Kindergarten. Ab kommenden Januar reichen die vorhandenen Betreuungsplätze nicht mehr aus", so Bürgermeister Jürgen Fuchs in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Die Verwaltung hatte sich schon Gedanken darüber gemacht, wie das Problem gelöst werden könnte. Sie schlug vor, die im September 2016 altersgemischte halbe Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten für Kinder ab zwei Jahren in der Kindertagesstätte Kunterbunt auf eine volle Gruppe aufzustocken. Rein rechnerisch fehlen dadurch 0,58 Personalstellen. "Diese kann nicht durch Aufstockungen beim bestehenden Personal abgedeckt werden", sagte der Rathauschef. Er sieht auch durch den Umzug von 1,5 Kleinkindgruppen im nächsten Frühjahr in die neue Behelfsunterkunft im Gymnastikraum der Schule eine deutlich höhere Belastung auf das Kindergartenpersonal zukommen.

Zusätzliche Erzieherstelle