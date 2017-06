Ostelsheim Das Firmengebäude als gutes Beispiel für die Praxis

Ostelsheim. In den vergangenen Wochen waren drei Schülergruppen der Berufsschule und der Fachschule für Technik der Carl-Schäfer Schule aus Ludwigsburg bei Elsner Elektronik in Ostelsheim zu Besuch. Sie nahmen jeweils an einem zweitägigen Seminar über die Gebäudeautomation mit dem verbreiteten System "KNX" (siehe "Info") teil.