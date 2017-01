Ostelsheim Bundeshexenspiele machen auch bei Eiseskälte viel Spaß

Ostelsheim. Seit mehr als 30 Jahren pflegen die Narrenfreunde Heckenbeerlesgäu die schwäbisch-alemannische Fasnet. Vier Anwärter für die Nautheimer Luggahexen stellten sich dieses Jahr nach ihrer Probezeit diversen Aufgaben. "In diesem Jahr veranstalten wir die Bundeshexenspiele", sagte Vorsitzender Daniel Emminghaus, genannt Emme, in Anlehnung an die aus der Schulzeit bekannten Bundesjugendspiele. Auf einer Anhöhe am Ortsrand von Ostelsheim hatten sich die Narren versammelt, um den sportlichen Wettstreit gebührend anzufeuern.