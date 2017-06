Ostelsheim Bestattungskultur wandelt sich

"Bei unserer letzten Chorprobe haben wir unsere Situation noch einmal intensiv besprochen und kamen dabei zu dem Schluss, dass es auf- grund der kleinen Anzahl der Sängerinnen und Sänger nicht mehr möglich ist, den Angehörigen zuverlässig zuzusagen, bei ihren Trauerfeiern zu singen", sagt Chormitglied und Organisatorin Gisela Weiss. Es sei peinlich, wenn man eine zugesagte Teilnahme aufgrund akuter Erkrankungen betagter Chormitglieder absagen müsse.

Tradition aufgegeben

Die engagierte Sängerin bedauert, dass mit der Auflösung des Begräbnischores eine lange Tradition aufgegeben wird und damit ein Stück dörflicher Kultur verloren geht.

Weiss verweist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass sich in den vergangenen Jahren die Bestattungskultur verändert hat und der Chor mit seinen geistlichen Liedern deutlich weniger angefordert werde.

Was nun in der Gäukommune notgedrungen aufgegeben wird, ist derzeit in vielen Gemeinden zu beobachten. Es liegt nicht nur am chronischen Mangel an Sängern, sondern daran, dass eine alte Tradition schwindet. Anstatt des früher weit verbreiteten Chorgesangs würden bei Beerdigungen heute immer häufiger bezahlte Solosängersänger auftreten und es würde modernerer oder klassischer Musik heute gerne der Vorzug gegeben, so Weiss.