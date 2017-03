Ostelsheim Auch auf sozialer Ebene engagiert

Als "Strippenzieher" versteht sich der Verein ObenAuf, der sich für die musische Bildung junger Menschen in der Region Nordschwarzwald einsetzt. "Die Ideen kommen von den Menschen vor Ort, von Vereinen, Kindergärten, Schulen oder anderen Gruppen und engagierten Personen, die bei uns finanzielle Unterstützung für ihr Vorhaben beantragen können", so der frühere Leiter der Musikschule Calw und ObenAuf-Vorstandsmitglied Dieter Haag. In den vergangenen zehn Jahren konnten so 600 Vorhaben und Ideen in Gemeinden der Kreise Pforzheim, Calw, Freudenstadt sowie dem Enzkreis insbesondere in den Bereichen "Singen mit Kindern", "Musik macht Schule", "KunstSinn – Kunst macht Schule" und, ganz neu, Inte­grationsprojekte mit Flüchtlingen sowie Migranten gefördert werden. Vom Verein flossen durch die Spendenbereitschaft von Unternehmen, Stiftungen und Einzelpersonen fast 500 000 Euro in die Projekte. "Der Verein hat da lediglich die Funktion eines Durchlauferhitzers", so Haag. Ergänzt durch eigenes Geld und weitere Fördermittel wurden mit Unterstützung des Vereins in den vergangenen zehn Jahren rund zwei Millionen Euro in die musische Jugendbildung in der Region Nordschwarzwald investiert, so Vorstandsmitglied Hans Peter Häusser. Er betonte bei der offiziellen Übergabe der Spende der Firma Elsner Elektronik, dass ohne "offene Ohren, Herzen und manchmal auch Geldbeutel" die Vorhaben nicht gelingen könnten.

Eine wichtige Zukunftsaufgabe und -chance sieht der Vorsitzende des Vereins ObenAuf, Michael Lindner, in musikalischen und künstlerischen Integrationsprojekten in der Region. Ein Anliegen sei es, dass die Spende der Firma Elsner möglichst lokal für Projekte in Ostelsheim und den umliegenden Gemeinden eingesetzt werden kann.