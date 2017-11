Ostelsheim Angeklagter zwingt Freundin mit Messer auf Knie

"Das hier ist alles andere als Kindergarten", entfuhr es Amtsgerichtsdirektorin Brigitte Lutz, als sie nach ihrer Urteilsverlesung sich noch einmal den Angeklagten vornahm. "Das ist die wüsteste Form von häuslicher Gewalt überhaupt." Und: "Klipp und klar gesagt – die Schuldzuweisung liegt hier mit 100 zu eins bei Ihnen!" Womit Richterin Lutz auf eine Anmerkung der Verteidigung im Plädoyer anspielte, aus den Aussagen des Opfers hätte sich unter Umständen eine Mitschuld durch vorangegangene und dauernde Provokationen der Frau ergeben. Die Richterin weiter: "Das ist der ganz, ganz klassische Fall, in der die Abhängigkeit des Opfers vom Täter immer wieder ausgenutzt wird, um seine Sicht der Dinge – auch mit Gewalt – durchzusetzen."

Weiterer Hintergrund des Falls: Opfer und Täter sind mittlerweile trotz der Geschehnisse wieder zusammen. Richterin Lutz dazu, immer noch an den Angeklagten gewandt: "Ich habe Zweifel daran, dass die Frau sich damit einen Gefallen getan hat, wieder ›zarte Bande‹ zu Ihnen zu knüpfen." Allerdings, so hielten trotz der Schwere der Taten sowohl Anklage als auch Gericht dem voll geständigen Täter zu Gute: eine mittlerweile begonnene Psycho- und Verhaltenstherapie deute auf den aktiven Wunsch des Mannes, sein Verhalten künftig wirklich nachhaltig zu ändern. Auch, dass er sich um sein Kind aus einer früheren, anderen Beziehung kümmere, wurde strafmildernd angerechnet – wie auch eine laufende Berufsausbildung.

Richtig Glück aus Sicht eines unbeteiligten Betrachters hatte der Angeklagte, dass sowohl Anklage als auch Gericht ein ganz frisches Urteil aus dem Oktober vom Amtsgericht Ludwigsburg wegen Betruges, Unterschlagung und Urkundenfälschung sowie zwei weitere Vorstrafen für ähnliche Delikte im aktuellem Verfahren nicht strafverschärfend anrechneten. Allein bei der Bemessung der Gesamtstrafe wurde das Urteil aus Ludwigsburg "rein rechnerisch" miteinbezogen, so das insgesamt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verhängt wurde – ausgesetzt zu einer dreijährigen Bewährungszeit.

Wobei Richterin Lutz dem nun einschlägig vorbestraften Gewalttäter zum Abschluss des Verfahrens noch einmal ordentlich ins Gewissen redete: "Ich hoffe, dass Sie die Therapie auch wirklich ernst nehmen und durchhalten, und das nicht nur vorgeschoben war, um hier vor Gericht gut da zu stehen." Der Angeklagte bekomme noch einmal ein Chance mit dem "sehr, sehr moderaten" Urteil. Wobei ihm allein die trotz der Taten wohlwollende Aussage des Opfers vor Gericht diesmal vor dem Gefängnis bewahrt hätte, "sonst wären Sie ganz sicher eingefahren".

Die Richterin weiter: "Wenn Sie mir hier aber noch einmal in so einer Sache vor Augen kommen, heißt das: ›Rottenburg‹ – das garantiere ich Ihnen!" In Rottenburg befindet sich die auch für den Kreis Calw zuständige Justizvollzugsanstalt.