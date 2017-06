Ostelsheim/Althengstett Schüler profitieren von neuem Radweg

Der Bau eines Rad- und Wanderweges zwischen den beiden Gäukommunen wurde bereits im Jahr 1993 erstmals ins Auge gefasst. Die Trasse sollte in unmittelbarer Nähe und parallel zur Landesstraße 183 geführt werden. Doch dieser Plan wurde aufgegeben, vor allem, weil es bei Ostelsheim Schwierigkeiten bei der Bahnüberquerung gegeben hätte.

Stattdessen sieht der jetzige Plan vor, den Weg etwas südlich der Landesstraße durch den Wald zu führen. "In Os­telsheim wird der Weg beim Spielplatz Vögelesäcker beginnen und an der ehemaligen Gärtnerei Kienzle vorbei zum Dittenberg führen", sagt der Ostelsheimer Bürgermeister Jürgen Fuchs. In Althengstett geht es über den Schlüsseläckerweg und dann weiter durch den Wald zum Dittenberg. Der neue Rad- und Wanderweg wird auf Althengstetter Gemarkung zweieinhalb Meter breit sein. Nach dem Willen des Ostelsheimer Ratsgremiums wird das Teilstück auf Ostelsheimer Gemarkung etwas breiter gebaut, damit dort auch größere landwirtschaftliche Fahrzeuge fahren können. Der Weg wird nach bisherigen Plänen an steileren Stellen asphaltiert. "Heute achtet man darauf, dass wegen der besseren Versickerung des Oberflächenwassers möglichst wenig Fläche versiegelt werden muss", weiß Fuchs. Der Ostelsheimer Rathauschef ist froh darüber, dass die Trasse des künftigen Radweges fast ausschließlich auf gemeindeeigenem Gelände verläuft und deshalb kein Grund und Boden dafür erworben werden muss. Der künftige Radweg bringt vor allem deutliche Vorteile für die zahlreichen Ostelsheimer Schüler, die das Schulzentrum Althengstett besuchen. Darüber hinaus werden auch viele Radsportler, Freizeitradler und Touristen von der neuen Trasse profitieren.