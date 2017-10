Ortenau Zweiter Spieltag als Standort-Bestimmung

Damen- wie auch Herrenmannschaft müssen auswärts antreten. Nach den beiden Heimsiegen am ersten Bezirksliga-Spieltag wollen die Herren von Spielertrainer Tarek Jürgens auch am ersten Auswärtsspieltag punkten. In der Freiburger Wentzinger-Halle treffen sie auf Freiburg-St. Georgen und Weil. Spielbeginn ist ungewohnt früh um 10.30 Uhr. Um 11 Uhr beginnt der Spieltag der Damen in der Kreisliga. Die Mannschaft von Trainer Markus Knupfer trifft in der Offenburger Nordwest-Halle auf Offenburg und Waldkirch. Nachdem das Team am ersten Spieltag ein Spiel hat gewinnen können und das zweite geschenkt bekommen hat, wird nach diesem Spieltag erkennbar sein, wo sich die Mannschaft in dieser Saison einfinden kann.