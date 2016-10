Ortenau Zweite Halbzeit bereitet Ehrhardt "viel Freude"

Aus der Pause kamen die Gastgeber entschlossen auf das Feld zurück. Dank einer kleinen Serie von drei Treffern, die trotz einer Unterzahl (aufgrund einer Zeitstrafe von Christoph Baumann) erzielt wurde, verschaffte sich der Ried-Verein einen Vorsprung von 15:12 (39.). Vor allem Nachwuchskraft Alexander Velz bot mit neun Treffern eine ganz starke Vorstellung. "das habe ich ihm von Herzen gegönnt", freute sich der Coach.

Die SG hatte zunehmend Ladehemmung, beim Zwischenstand von 19:13 (43.) und in der Folge 22:17 (52.) verfestigte sich der Trend zum angestrebten Meißenheimer Heimsieg. Ehrhardt war mit dem Erreichten zufrieden: "Gerade die zweite Halbzeit hat viel Freude gemacht." HTV Meißenheim: Krajnc, D. Velz; A. Velz 9/1, Bauch 1, Funke 3, Vollmer, Obergfell, Schröder, Wilhelm 4, Baumann 4/1, Geppert 6/3, Ammel, Hügli 1. SG Köndringen/Teningen II: Hörsch, Florian; Silberer, Ehrler 3/3, S. Endres 1, Beering 4, Moldovan 3, Simak 1, Bühler 2, Reif, Schumacher 5, W. Kiefer 2/2, M. Endres 1, U. Kiefer. (lb). TuS Ottenheim –­ TB Kenzingen 30:23 (17:10). Der Gastgeber hat in einer sehr starken ersten Halbzeit den Grundstein für einen sicheren Erfolg gelegt, der so nicht zu erwarten war. "Unser Plan war eigentlich, am TBK dranzubleiben und sich dann zum Spielende hin absetzen zu können. Dass es so gelaufen ist, war natürlich genial", freute sich Ottenheims Trainer Daniel Hasemann.

Die Mannschaft setzte seine Vorgaben zu 100 Prozent um, stand sehr stark in der Defensive und zeigte sich im Angriff enorm effizient. Mit 4:0 führte der TuS nach fünf Minuten. "Wir wussten, dass man Kenzingen nie abschreiben darf und haben uns vorgenommen, weiter durchzuziehen", so Hasemann zur Pausenführung.