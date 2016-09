Ortenau Zweite bei der EM

Die 52-jährige Susanne Reibel-Oberle gewann in ihrer Altersklasse über fünf Kilometer in einem langgezogenen Endspurt die Silbermedaille in 1:15:39,75 hinter der Spanierin Maria Luisa Cabanero Sanchez de Leon. Kim Stüber (43) legte die fünf Kilometer in 1:16:48,13 zurück und wurde damit Sechste in ihrer Altersklasse.

Dabei hatten Reibel-Oberle und Stüber bei diesen Europameisterschaften vor der kroatischen Adriaküste nicht nur gegen ihre Konkurrentinnen, sondern auch gegen Wind und Wellen im offenen Meer zu kämpfen.